Un joueur de l'OM avec Payet, c'est officiel !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Leonardo Balerdi est entré en jeu contre le Toulouse FC. Ayant disputé son 177ème match sous les couleurs de l'OM, le capitaine de Roberto De Zerbi intègre officiellement le top 3 des joueurs les plus utilisés sous l'ère Frank McCourt, rejoignant Valentin Rongier (196) et Dimitri Payet (243).

Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi a accueilli le Toulouse FC ce samedi soir. Remplaçant au coup d'envoi, Leonardo Balerdi est entré en jeu à la 76ème minute de jeu. Toutefois, le capitaine de l'OM n'a pas pu empêcher le TFC d'égaliser dans les derniers instants de la partie (2-2).

OM : Balerdi passe devant Sakai Si l'OM a été tenu en échec par le TFC, Leonardo Balerdi a tout de même une raison d'afficher un large sourire. En effet, le défenseur central de 26 ans a joué son 177ème match sous les couleurs marseillaises. Ce qui fait de lui le troisième joueur le plus utilisé sous l'ère Frank McCourt.