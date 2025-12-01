Un joueur de l'OM avec Payet, c'est officiel !

Ce samedi soir, Leonardo Balerdi est entré en jeu contre le Toulouse FC. Ayant disputé son 177ème match sous les couleurs de l'OM, le capitaine de Roberto De Zerbi intègre officiellement le top 3 des joueurs les plus utilisés sous l'ère Frank McCourt, rejoignant Valentin Rongier (196) et Dimitri Payet (243).
Pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi a accueilli le Toulouse FC ce samedi soir. Remplaçant au coup d'envoi, Leonardo Balerdi est entré en jeu à la 76ème minute de jeu. Toutefois, le capitaine de l'OM n'a pas pu empêcher le TFC d'égaliser dans les derniers instants de la partie (2-2).
OM : Balerdi passe devant Sakai
Si l'OM a été tenu en échec par le TFC, Leonardo Balerdi a tout de même une raison d'afficher un large sourire. En effet, le défenseur central de 26 ans a joué son 177ème match sous les couleurs marseillaises. Ce qui fait de lui le troisième joueur le plus utilisé sous l'ère Frank McCourt.
OM : Balerdi est dans le top 3 avec Rongier et Payet
Comme révélé par Stats Foot sur son compte X, Leonardo Balerdi est désormais le troisième joueur ayant disputé le plus de matchs officiels à l'OM, et ce, depuis le rachat de Frank McCourt le 17 octobre 2016. Le numéro 5 de Roberto De Zerbi passe devant Hiroki Sakai (176 matchs joués), mais reste derrière Valentin Rongier (196) et Dimitri Payet (243).