«Un grand buteur» à l'OM : Le vestiaire confirme !

Mardi soir, l'OM est parvenu à dominer Newcastle pour se relancer en Ligue des champions (2-1). Les Marseillais ont pu profiter d'un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui confirme son excellente forme du moment. Au sein du vestiaire, le Gabonais fait d'ailleurs l'unanimité comme le souligne Benjamin Pavard.

De retour à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang confirme qu'il évolue toujours à un très haut niveau malgré son passage en Arabie Saoudite. Mardi soir, il a même inscrit un doublé afin de permettre à l'OM de s'imposer contre Newcastle (2-1). Par conséquent, Benjamin Pavard n'a pas manqué de saluer la prestation de son coéquipier.

Pavard impressionné par Aubameyang « Il n'a rien à prouver à personne. Sa carrière parle pour lui. C’est un grand buteur et une super personne. On est très contents de l’avoir et il mérite tout ce qui lui arrive, parce que c’est un bosseur au quotidien. Je suis très content pour lui », confie-t-il en zone mixte avant de s'enflammer pour l'ambiance au sein du stade Vélodrome.