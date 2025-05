Un flop balance sur l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un long entretien accordé à So Foot, Lilian Brassier n'a pas fait dans la langue de bois en évoquant son échec à l'OM. Arrivé à Marseille l'été dernier, le défenseur français n'est pas parvenu à se débarrasser de la pression liée à l'attente des supporters. Pour autant, il refuse de s'en prendre à Roberto de Zerbi, dont les conseils ont été absorbés.

Lilian Brassier ne gardera pas un incroyable souvenir de son passage à l’OM. Méconnaissable sous le maillot marseillais, submergé par la pression, le défenseur a vécu un véritable calvaire durant ses six mois dans la cité phocéenne. A Rennes depuis le mois de janvier, Brassier est revenu sur son échec à l’OM.

« Je ne cherche pas d’excuses »

« C’est compliqué d’expliquer. En fait, on le ressent. On te prévient de tout ça avant d’y aller. Une personne, une deuxième, une troisième, tu dis OK pas de soucis. (Il sourit.) Le vivre, c’est totalement différent. Il y a tellement d’amour pour le foot, c’est vraiment le centre des préoccupations des gens là-bas. Il faut que ce soit rapidement positif, réussir à se mettre dans le bain d’entrée. Mais ce sont des choses qui arrivent dans une carrière. Quand il se passe quelque chose à Marseille, on en parle partout, ça prend de l’ampleur, mais il y a tellement de joueurs qui changent de club et qui ont un peu plus de mal. Je ne cherche pas d’excuses, ça fait partie de ma carrière, je le vis bien et il faut avancer » a confié Brassier à So Foot.

Brassier s'appuie sur les conseils de De Zerbi

Malgré la déception, Brassier a refusé de viser Roberto de Zerbi, bien au contraire. « Ce que j’en tire, c’est surtout au niveau du placement et de savoir jouer avec la pression de l’attaquant. C’est quelque chose qu’il a essayé de m’expliquer, et j’ai mis du temps à comprendre. Aujourd’hui, je le comprends beaucoup mieux en jouant un peu plus à Rennes. J’arrive à mieux l’explorer dans ma tête, visualiser ce qu’il me disait à Marseille. Quand tu maîtrises ça, c’est pas mal » a confié le joueur.