Un club de Ligue 1 s’en prend à l’OM, deux tacles sont lâchés

Thibault Morlain

La semaine dernière, l’OM s’imposait sur la pelouse de Rennes (0-1) dans un choc de Ligue 1. Cette fois, c’est dans la presse que les deux clubs s’opposent et c’est le président breton qui a glissé quelques tacles au club phocéen. En effet, dans un entretien, Olivier Cloarec a pointé du doigt certains problèmes à l’OM.

Même si l’OM est actuellement deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, tout est loin d’être parfait. En effet, il y a eu de gros échecs pour le club phocéen. Ça a été le cas en Ligue des Champions avec cette 4ème place en poules ou encore l’élimination humiliante en Coupe de France face à Annecy après avoir pourtant éliminé le PSG. D’ailleurs, cette défaite de l’OM contre le pensionnaire de Ligue 2 a été utilisée par Olivier Cloarec, président de Rennes, pour glisser un tacle au club de France.

« De la maturité, Marseille en a beaucoup et… »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Olivier Cloarec a critiqué l’OM sur plusieurs points. Faisant un lien entre la situation actuelle de Rennes et la défaite des Phocéens contre Annecy, il a lâché : « Quand on a aligné 17 matches sans défaites et qu'on n'avait pas encore les trois absents cités plus haut, je n'ai pas trop entendu parler de problème de maturité. De la maturité, Marseille en a beaucoup et ça ne l'a pas empêché d'être éliminé par Annecy (L2) en Coupe de France ».

« L'OM n'a pas le facteur formation à prendre en considération »