Désastre à Marseille, le terrible aveu du vestiaire de l'OM

La rédaction

Ce dimanche face à Strasbourg, l’OM va retrouver le Vélodrome, où il a vécu une énorme désillusion dernièrement. Éliminés en Coupe de France par Annecy le 1er mars, les Marseillais avaient rebondi face à Rennes en championnat. Interrogé en conférence de presse, Ruslan Malinovskyi est revenu sur la déroute face au pensionnaire de Ligue 2.

Face à Annecy, l’OM avait sombré aux tirs au but le 1er mars dernier. Cette élimination en quart de finale était très décevante, d’autant que les hommes d’Igor Tudor avaient réalisé l’exploit en sortant devant son public le PSG au tour précédent. Désormais focalisé sur la 2ème place du championnat, l’OM sait que le public incandescent du Vélodrome sera un atout majeur dans cette course à la qualification pour la Ligue des Champions. Ruslan Malinovskyi le sait également. L’Ukrainien arrivé cet hiver, s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi avant le match face à Strasbourg de ce dimanche.

« Cela a été très difficile »

L’ancien joueur de l’Atalanta Bergame s’est exprimé sur la défaite en Coupe de France contre Annecy : « J'ai perdu une finale de coupe contre la Juve en Italie et une contre le Standard en Belgique. C'était des défaites moins dures. Cela a été très difficile et il a fallu préparer le match contre Rennes très vite. On a eu deux jours difficiles. On a réussi à marquer contre Rennes, puis à tenir. On a eu une bonne réaction » .

«C'était des défaites moins dures»