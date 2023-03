Ça discute à l'OM, il propose un compromis à cette star

Amadou Diawara

Très habile sur les coups de pied arrêtés, Ruslan Malinovskyi et Alexis Sanchez doivent se mettre d'accord à chaque match pour savoir qui doit tirer. Interrogé en conférence de presse ce vendredi après-midi, l'attaquant ukrainien n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier, avant de lui proposer un compromis.

Habitué à frapper les coups de pied arrêtés à l'OM, Alexis Sanchez doit désormais faire de la place à Ruslan Malinovskyi, qui est également un très bon tireur. En effet, l'attaquant ukrainien de 29 ans a quitté l'Atalanta lors du dernier mercato hivernal pour migrer vers Marseille sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat sous condition.

Alexis Sanchez ou Ruslan Malinovskyi ?

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Ruslan Malinovskyi s'est prononcé sur sa relation avec Alexis Sanchez pour les coups de pied arrêtés. Et l'Ukrainien a proposé une solution, après avoir complimenté son coéquipier.

«Près de la surface il tirera et moi de plus loin»