Un champion du monde à l’OM, c’est déjà validé

Benjamin Labrousse

Alors que Marcelino avait démissionné le 20 septembre dernier, l’OM a décidé de faire de l’Italien Gennaro Gattuso son nouvel entraîneur. Superbe joueur, champion du monde 2006, le technicien marseillais possède la lourde tâche de redresser un effectif très touché par le contexte récent à Marseille. Lui aussi nommé récemment à l’OL, Fabio Grosso a vanté les mérites de son compatriote.

Il était forcément attendu au tournant. Pour sa première sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso n’a pas pu empêcher la déroute des siens face à l’AS Monaco ce samedi (3-2). Pourtant, le club phocéen aura montré quelques belles séquences.

Gattuso face à un gros défi à l’OM

Mais le défi de Gennaro Gattuso va bien au-delà des résultats. L’entraîneur italien se doit de remobiliser un vestiaire en crise, notamment après la réunion houleuse du 18 septembre ayant provoqué la démission de Marcelino ainsi que la mise en retrait du président Pablo Longoria.

« C’est un super gars et un très bon entraîneur »