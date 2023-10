Ce buteur de l’OM lui a fait vivre d’immenses cauchemars

Thibault Morlain

Aujourd’hui conseiller du président Pablo Longoria à l’OM, Jean-Pierre Papin a également porté le maillot du club phocéen il y a quelques années maintenant. Ayant joué à Marseille entre 1986 et 1992, JPP a fait tremblé les filets à 182 reprises. De quoi écoeurer plus d’un défenseur qui était face à lui. C’était notamment le cas pour Sylvain Kastendeuch.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants français dans l’histoire du football, Jean-Pierre Papin a notamment fait le bonheur de l’OM. Mais pour ce qui est des défenseurs, être au marquage de JPP était un véritable calvaire. Passé par Metz ou encore l’ASSE, Sylvain Kastendeuch a dû se frotter à Papin et cela n’a pas été simple…

« Je m'attendais au pire »

Pour L’Equipe , Sylvain Kastendeuch a raconté à quel point Jean-Pierre Papin lui a fait faire un calvaire. « L'adversaire qui m’a posé le plus de problèmes ? Jean-Pierre Papin était assez insaisissable. À chaque fois qu'on jouait l'OM de JPP je m'attendais au pire. On avait beau mettre des systèmes en place, une individuelle par le stoppeur. On avait beau parfois avoir le sentiment d'avoir fait un bon match, d'avoir bien rempli notre rôle... Il marquait, marquait, marquait », a-t-il confié.

Papin était trop fort