Transferts - Rabiot : «Phénoménal», le gros coup de l’OM !

Avec six arrivées (Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixoa, Timothy Weah), l'OM reste l'un des clubs les plus actifs en France. Un recrutement qui porte, une nouvelle fois, le sceau de Medhi Benatia. A l'instar de la saison dernière, le directeur sportif de l'OM a pris son téléphone pour convaincre des joueurs ciblés en Europe.

Medhi Benatia ne chôme pas. À peine la saison terminée, le directeur sportif de l’ OM s’est immédiatement plongé dans le mercato. Fidèle à sa méthode, l’ancien international marocain cible en priorité des joueurs en fin de contrat, une stratégie déjà payante par le passé. L’été dernier, Adrien Rabiot avait été séduit par son discours direct et son audace. « Medhi Benatia a été droit au but, sans mauvais jeu de mots. J’ai aimé sa démarche, cela montre qu’il est ambitieux. Il m’a parlé franchement » avait confié le milieu de terrain français au moment de sa présentation.

« Sans Benatia, ils n'auraient pas rejoint l'OM »

Cet été encore, tous les dossiers n’ont pas abouti, mais certains ont été des réussites, à l’image de celui d’Angel Gomes. Medhi Benatia a su faire la différence grâce à son sens de la persuasion, comme l’a souligné le journaliste Fabrice Hawkins. « Benatia a une capacité à convaincre qui est phénoménale. On discutait avec Rabiot ou Hojbjerg, des joueurs qui avaient pas mal de propositions et qui ont choisi l'OM, et sans Benatia, ils n'auraient pas rejoint l'OM. Et c'est le cas pour d'autres joueurs comme Angel Gomes. Et il a très bien préparé son mercato avec des joueurs libres qu'il a su convaincre très rapidement » a déclaré le journaliste.