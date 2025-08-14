Transferts - OM : Rabiot a choisi son équipe pour la saison prochaine

Alors que les rumeurs de départs circulaient depuis plusieurs semaines, Adrien Rabiot a finalement choisi de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi, satisfait de conserver ses cadres, a souligné l’importance de cette stabilité pour la saison à venir, tant pour le club que pour les ambitions personnelles des joueurs concernés.
Le feuilleton Adrien Rabiot a animé l’été marseillais. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, le milieu international français a finalement choisi de rester à l’OM. Pilier du jeu depuis son arrivée, il incarne stabilité et expérience dans un effectif en reconstruction, offrant à Roberto De Zerbi un atout majeur pour la saison à venir.
Les cadres ont décidé de rester
Rabiot n'est pas le seul à prolonger l'aventure. Présent en conférence de presse ce jeudi soir, Roberto de Zerbi a confirmé les présences de Mason Greenwood, mais aussi de Leonardo Balerdi, capitaine de l'OM la saison dernière.
L'avertissement de De Zerbi
« Concernant ces éléments comme Rabiot, Rulli, Greenwood, c’est important, non seulement pour moi mais aussi en perspective de la Coupe du monde, pour eux-mêmes. Quitter Marseille, c’est facile, mais retrouver un cadre similaire est compliqué. Lorsqu’ils partent, ils savent ce qu’ils laissent derrière eux. Ils ont voulu rester malgré tout — cela nous rend vraiment heureux, cela nous rend fiers » a déclaré De Zerbi dans des propos rapportés par Le Phocéen.