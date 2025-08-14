Transferts - OM : Rabiot a choisi son équipe pour la saison prochaine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs de départs circulaient depuis plusieurs semaines, Adrien Rabiot a finalement choisi de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi, satisfait de conserver ses cadres, a souligné l’importance de cette stabilité pour la saison à venir, tant pour le club que pour les ambitions personnelles des joueurs concernés.

Le feuilleton Adrien Rabiot a animé l’été marseillais. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, le milieu international français a finalement choisi de rester à l’OM. Pilier du jeu depuis son arrivée, il incarne stabilité et expérience dans un effectif en reconstruction, offrant à Roberto De Zerbi un atout majeur pour la saison à venir.

Les cadres ont décidé de rester Rabiot n'est pas le seul à prolonger l'aventure. Présent en conférence de presse ce jeudi soir, Roberto de Zerbi a confirmé les présences de Mason Greenwood, mais aussi de Leonardo Balerdi, capitaine de l'OM la saison dernière.