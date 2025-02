Transferts : «Le raté du siècle» est annoncé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En l'espace de quelques jours, l'OM a recruté deux Fennecs : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Pourtant, dans son histoire, le club marseillais a très peu recruté ou formé des joueurs algériens. Certaines fois, la formation a fait fausse route comme avec Riyad Mahrez. Retour sur ce raté de Vincent Labrune, ancien président du club marseillais.

L’Equipe le présente comme tel : « Le raté du siècle ». Un terme utilisé pour qualifier la décision de Vincent Labrune avec Riyad Mahrez. Retour en 2014, alors président de l’OM, Labrune se voit proposer deux joueurs algériens : Zinedine Fehrat, futur attaquant de Nîmes, et donc Mahrez qui, six mois plus tôt, avait signé à Leicester.

L'OM a refusé Mahrez

Mais peu convaincu par les qualités de l’international argentin, le dirigeant avait refusé le profil de Mahrez. Un échec considérable puisque le joueur sera sacré meilleur joueur de Premier League et champion d’Angleterre deux ans plus tard avec la formation entraînée par Claudio Raneri. De quoi laisser des regrets amers aux supporters marseillais. Ce n’était pas la première fois que l’OM passait à côté du talent de Mahrez. En 2010, l’OM avait privilégié un certain Bilel Omrani.

« Mon club de cœur, c’était Marseille »

« Mon club de cœur, c’était Marseille. Ils m’ont appelé pour faire un essai. J’y vais, je m’entraîne avec la CFA de Franck Passi, tout se passe grave bien, à tel point que José Anigo descend et me dit qu’ils veulent me faire signer. Dans ma tête, j’étais dans un film, j’avais 18 ans. Je suis rentré chez moi, j’ai cru que j’allais signer à Marseille. 3-4 jours après, Anigo appelle mon agent : "on a un joueur avec un profil un peu similaire ici et on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues". C’était Omrani » avait expliqué l’ancien joueur de Manchester City en 2020.