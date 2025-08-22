Transferts : «Des clubs sont venus», le clan Rabiot confirme pour son transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe, voit son avenir remis en question à un an de la fin de son contrat. Son entourage assure que le joueur, déçu mais calme, est prêt à tourner la page et à envisager un nouveau départ loin de la Canebière.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a profondément marqué le vestiaire de l’OM. Considérée comme suffisamment sérieuse pour justifier son exclusion, elle a entraîné la mise du joueur sur la liste des transferts, à un an seulement de la fin de son contrat. Et comme l'a confié Véronique Rabiot, aucun retour en arrière n'est possible avec l'OM.

C'est terminé pour Rabiot à l'OM « Un retour en arrière ? Vous plaisantez ? Vous croyez que l’on peut traiter les gens de cette manière ? J’ai mal pour Adrien. Avec tout ce qu’il a fait pour venir à Marseille… Il n’est pas en colère, pas triste. Il est très déçu. De Zerbi parle de trahison, mais celui qui a été trahi c’est Adrien » a-t-elle confié sur RTL.