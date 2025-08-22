Transferts : «Des clubs sont venus», le clan Rabiot confirme pour son transfert !

Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Rowe, voit son avenir remis en question à un an de la fin de son contrat. Son entourage assure que le joueur, déçu mais calme, est prêt à tourner la page et à envisager un nouveau départ loin de la Canebière.
L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a profondément marqué le vestiaire de l’OM. Considérée comme suffisamment sérieuse pour justifier son exclusion, elle a entraîné la mise du joueur sur la liste des transferts, à un an seulement de la fin de son contrat. Et comme l'a confié Véronique Rabiot, aucun retour en arrière n'est possible avec l'OM.
C'est terminé pour Rabiot à l'OM
« Un retour en arrière ? Vous plaisantez ? Vous croyez que l’on peut traiter les gens de cette manière ? J’ai mal pour Adrien. Avec tout ce qu’il a fait pour venir à Marseille… Il n’est pas en colère, pas triste. Il est très déçu. De Zerbi parle de trahison, mais celui qui a été trahi c’est Adrien » a-t-elle confié sur RTL.
Les discussions ont débuté
Alors que le mercato prendra fin le 1er septembre prochain, la mère d'Adrien Rabiot assure que des discussions sont en cours. « Si des clubs sont venus me voir ? Oui bien sûr. Avec la saison qu’Adrien est faite, il intéresse des clubs » a déclaré Véronique Rabiot. Plusieurs sources ont fait état d'un retour en Italie, mais aussi d'un intérêt de Galatasaray et de l'Arabie Saoudite.