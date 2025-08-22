Transferts : Benatia passe un coup de fil, un grand nom refuse une fortune pour l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a bouleversé l’équilibre fragile du vestiaire marseillais. Poussés vers la sortie après leur bagarre survenue vendredi soir, les deux joueurs voient leur avenir à l’OM s’assombrir. Un crève-cœur pour Medhi Benatia, qui avait contribué à le faire venir à Marseille durant l'été 2024.

L’épisode du vestiaire de l’OM, vendredi dernier après le nul concédé face à Rennes, restera sans doute comme un tournant dans la saison marseillaise. Ce soir-là, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, provoquant stupeur et incompréhension chez leurs coéquipiers. Le club, par l’intermédiaire de Medhi Benatia, a rapidement tranché : les deux joueurs seront placés sur la liste des transferts, la faute étant jugée trop grave pour être pardonnée. Une décision lourde de sens, car Rabiot, arrivé seulement un an plus tôt, incarnait l’ambition sportive du club.

Une décision déchirante pour Benatia En 2024, Rabiot avait accepté de sacrifier une bonne partie de son salaire pour signer à l'OM. « Je n'oublierai jamais les sacrifices qu'il a fait à Adri' pour venir, je le sais très bien ce qu'il s'est dit quand je l'ai appelé parce que c'est moi qui l'ai appelé et vous la savez. Donc je sais très bien les efforts qu'il a fait, je sais très bien les offres qu'il a reçues cet été et qu'il n'a même pas pris en considération parce qu'il se voyait vraiment rester. Et nous, plus que lui donner trois ans de contrat avec un des meilleurs contrats du club, etc. On ne peut pas faire plus que montrer tout l'attachement et l'affection qu'on avait pour lui. Par contre, quand il se passe ce genre de choses, c'est peut-être un cas isolé, c'est un acte isolé. Mais c'est quelque chose de trop grave pour passer à côté » a lâché Benatia, à l'origine de sa venue.