Transfert - OM : Le rendez-vous est pris pour ce buteur

La rédaction

L’OM sort d’une saison de crise. Quatre mois après son arrivée à Marseille, Jean-Louis Gasset ne sera pas parvenu à faire de miracle chez les pensionnaires du Vélodrome. Huitièmes de Ligue 1, les Phocéens ne joueront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Pas idéal avant d’aborder un nouvel exercice qui devra être en rupture totale avec le précédent. L’effectif marseillais devrait subir de multiples changement. Dans le sens des départs, Vitinha pourrait définitivement s’installer au Genoa. Un rendez-vous crucial serait d’ailleurs prévu.

Un conseil d’administration crucial ?

D’après le média italien Il Secolo XIX , le Genoa devrait tenir un conseil d’administration pour établir les grandes lignes de l’avenir du club. Cette réunion sera présidée par Alberto Gilardino. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien de 66 ans apprécie particulièrement Vitinha, puisqu’il a affirmé qu’il souhaitait le voir dans son équipe la saison prochaine.

Les comptes ne sont pas au vert pour les propriétaires du club