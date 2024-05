Mercato - OM : Un entraîneur fait une annonce décisive pour la suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il apparaît comme l’une des pistes privilégiées de l’OM après l’échec qui se dessine avec Paulo Fonsaca, Sergio Conceiçao pourrait quitter le FC Porto après la finale de la Coupe du Portugal ce dimanche (18h15). Le technicien s’est prononcé sur sa situation particulière à la veille d’un match décisif pour son équipe.

Priorité de Pablo Longoria depuis plusieurs mois, Paulo Fonseca prend le chemin de l’AC Milan et ne devrait donc pas poser ses valises dans la cité phocéenne, de quoi obliger l’OM à revoir ses plans pour la succession de Jean-Louis Gasset. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Sergio Conceiçao fait partie des autres options à l’étude du côté de Marseille, l’entraîneur du FC Porto ayant récemment rencontré Pablo Longoria pour discuter d’une arrivée. Interrogé samedi à la veille de la finale de la Coupe du Portugal face au Sporting CP, le principal intéressé a fait savoir qu’il serait le seul décisionnaire de son avenir.

« C'est moi qui décide de mon avenir »

« Honnêtement, la possibilité m'a traversé l'esprit (que ce soit le dernier match). Quant à mon avenir, il ne dépend d’aucune conversation. C'est moi qui décide de mon avenir, point final. Si je quitte le FC Porto, ce sera avec un sentiment d’immense gratitude et un sentiment d’accomplissement. Mon sentiment est que j'ai répondu aux exigences du FC Porto », a indiqué Sergio Conceiçao en conférence de presse, rapporté par Record .

« Je pars sans prendre un centime »