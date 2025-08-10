Transfert historique : Une légende dit non à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé par l’Olympique de Marseille, Joël Ordoñez a exprimé clairement son souhait de rejoindre le club phocéen. Mais alors que l’OM en a fait l’une de ses priorités pour renforcer sa défense centrale, les négociations avec le Club Bruges sont à l’arrêt. Une situation qui pourrait profiter aux clubs saoudiens, prêts à offrir un contrat très lucratif au jeune Équatorien.

Formé en Équateur et actuellement au Club Bruges, Joël Ordoñez a séduit par son profil puissant et sa lecture du jeu, au point de devenir une cible majeure de l’OM. Mais le dossier est aujourd’hui bloqué. Selon Het Laatste Nieuws, le Cercle Bruges aurait revu ses exigences à la hausse, demandant désormais 37,5M€. Une somme qui ferait de lui non seulement la vente la plus chère de l’histoire du club belge, mais aussi le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, dépassant les 35M€ dépensés pour Igor Paixão.

Ordonez envoyé loin du PSG Pendant ce temps, plusieurs clubs d’Arabie saoudite suivent le dossier de près et pourraient passer à l’offensive. Une option que soutient ouvertement Ivan Hurtado, légende de la sélection équatorienne aux plus de 160 sélections.