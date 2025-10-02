Transfert historique : Le terrible regret à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recrue la plus chère de l’histoire du club, qui a dépensé 35M€ bonus compris pour s’attacher ses services, Igor Paixao a enfin lancé son aventure avec l’OM mardi soir en inscrivant un doublé face à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. Toutefois, John Heitinga de son côté aurait préféré ne pas voir le Brésilien sur le terrain.

Les critiques se faisaient déjà entendre après ses premiers matchs mitigés, mais Igor Paixao a répondu mardi soir, à l’occasion de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0). Une équipe qu’il connait bien pour l’avoir affronté à plusieurs reprises avec le Feyenoord Rotterdam, et qui réussit à la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

« J’aurais préféré qu’il ne joue pas aujourd’hui » En effet, Igor Paixao s’est offert un doublé dès les 12 premières minutes de jeu contre l’Ajax Amsterdam, participant à la large victoire de son équipe. Un moment très important pour lui et pour sa confiance, comme l’a confié l’attaquant de l’OM après la rencontre, mais John Heitinga aurait préféré qu’il ne soit pas sur le terrain.