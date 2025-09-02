Transfert de dernière minute, un grand nom donne rendez-vous à l’OM

L’OM a frappé fort dans les dernières heures du mercato en s’offrant Benjamin Pavard en prêt avec option d’achat. Le champion du monde 2018 rejoint un secteur défensif déjà bien renforcé cet été, mais où son profil polyvalent a séduit la direction olympienne. Enthousiaste, Pavard, actuellement à Clairefontaine avec les Bleus, a affiché son attachement immédiat au club.
Après avoir enregistré les arrivées de Facundo Medina, CJ Egan-Riley ou encore Nayef Aguerd, l’OM a bouclé un ultime renfort en défense avec Benjamin Pavard. Le club phocéen a su se montrer patient et opportuniste. Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, a attendu le dernier jour pour contacter l’entourage du joueur, misant sur une plus grande flexibilité de l’Inter Milan en fin de mercato.
Un dossier rapidement bouclé
Une stratégie payante : Pavard, en quête d’un nouveau défi et sentant une perte de confiance à son égard à l’Inter — confirmée par l’arrivée tardive de Manuel Akanji — a rapidement donné son feu vert. Il arrive en prêt pour une saison, avec une option d’achat fixée à 15M€. Quelques heures après la signature, Benjamin Pavard a tenu à s’adresser aux supporters marseillais.
Pavard donne rendez-vous aux fans
Actuellement à Clairefontaine, le champion du monde 2018 n'a pas caché son enthousiasme. « Très heureux de rejoindre l’OM, un club prestigieux. Déjà hâte de vous voir tous à l’Orange Vélodrome. Je vous dis à bientôt. Allez l’OM ! » a déclaré Pavard ce lundi soir.