Transfert de dernière minute, un grand nom donne rendez-vous à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM a frappé fort dans les dernières heures du mercato en s’offrant Benjamin Pavard en prêt avec option d’achat. Le champion du monde 2018 rejoint un secteur défensif déjà bien renforcé cet été, mais où son profil polyvalent a séduit la direction olympienne. Enthousiaste, Pavard, actuellement à Clairefontaine avec les Bleus, a affiché son attachement immédiat au club.

Après avoir enregistré les arrivées de Facundo Medina, CJ Egan-Riley ou encore Nayef Aguerd, l’OM a bouclé un ultime renfort en défense avec Benjamin Pavard. Le club phocéen a su se montrer patient et opportuniste. Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, a attendu le dernier jour pour contacter l’entourage du joueur, misant sur une plus grande flexibilité de l’Inter Milan en fin de mercato.

Un dossier rapidement bouclé Une stratégie payante : Pavard, en quête d’un nouveau défi et sentant une perte de confiance à son égard à l’Inter — confirmée par l’arrivée tardive de Manuel Akanji — a rapidement donné son feu vert. Il arrive en prêt pour une saison, avec une option d’achat fixée à 15M€. Quelques heures après la signature, Benjamin Pavard a tenu à s’adresser aux supporters marseillais.