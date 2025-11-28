Terminé à l'OM : Un gros joueur annonce la fin !

Axel Cornic

Lors de sa première saison, Roberto De Zerbi a rencontré beaucoup de problèmes avec le stade Vélodrome, devenu presque un handicap pour l’Olympique de Marseille. Mais l’Italien semble enfin avoir trouvé la solution, puisque son équipe n’a toujours pas perdu le moindre match à domicile en Ligue 1.

Souvent la ferveur populaire est évoquée comme l’une des grandes force de l’OM. Mais souvent, ça a également joué des tours aux Marseillais, avec certains nouveaux joueurs qui se son plutôt fait écraser par un stade Vélodrome devenu presque une malédiction.

« Le Vélodrome, si tu donnes les 100 %, il va pousser pour que tu gagnes » Cela a été le cas la saison dernière, mais tout a basculé depuis, puisque le Vélodrome est redevenu une véritable place forte presque imprenable. « Le Vélodrome, si tu donnes les 100 %, il va pousser pour que tu gagnes. Dès que tu commences le match et que tu donnes tout, le Vélodrome, comme le coach le dit parfois, « il vient avec toi ». Et après, c’est plus facile de gagner » a confié ce vendredi, Leonardo Balerdi.