Surprise, un joueur du Real Madrid envoyé à l’OM !

Et si l'OM récupérait un joueur du Real Madrid cet été ? C'est l'hypothèse soulevée par Walid Acherchour. Ce samedi soir, le chroniqueur a recommandé au club marseillais de recruter Arda Güler, l'arrière droit de 20 ans, dont le temps de jeu est famélique en Espagne, mais dont le talent est immense.

Un joueur du Real Madrid proposé à l'OM

Et seulement lui, une jolie opportunité se trouve au Real Madrid. « Si j'étais l'OM, je ferais tout pour prendre un joueur du Real en prêt d'un an ! Arda Güler par exemple, je lui dirais de venir jouer la Ligue des champions sous De Zerbi et prendre de l'expérience » a déclaré Acherchour sur RMC.