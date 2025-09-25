Surprise à l’OM, le départ de De Zerbi est déjà annoncé !

Axel Cornic

Arrivé en 2024, Roberto De Zerbi a connu sa première victoire face au grand rival du Paris Saint-Germain, lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-0). Un succès de taille pour l’Italien de 46 ans, que certains voient pourtant déjà loin de l’Olympique de Marseille.

Ils semblent s’être bien trouvés. Connu pour son tempérament volcanique, qu’on a d’ailleurs vu lors du dernier Classico contre le PSG, Roberto De Zerbi colle à la perfection avec l’ambiance autour de l’OM. Et si ça ne marche pas toujours sur le terrain, il semble être plus que jamais au centre du projet marseillais pour les prochaines années.

« Il entraînera une grande équipe un jour, sinon ce serait du gâchis » Pourtant, certains de ses proches le voient déjà ailleurs. C’est en tout cas ce qu’a confié Daniele Adani, dans un entretien accordé à Il Corriere della Sera. « Il entraînera une grande équipe un jour, sinon ce serait du gâchis » a expliqué l’ancien footballeur devenu chroniqueur pour la télévision italienne.