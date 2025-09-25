Raphinha à l'OM : Le très gros coup de Roberto De Zerbi !

Avant le choc contre le PSG au Vélodrome, Roberto De Zerbi était interrogé sur l'évolution de Mason Greenwood, notamment sur le plan défensif. L'entraîneur de l'OM expliquait qu'il souhaitait que son joueur s'inspire d'Ousmane Dembélé et de Raphinha. Au point de lui avoir montré des vidéos de l'ailier brésilien du FC Barcelone.
Lundi soir contre le PSG, Mason Greenwood a réalisé l'une de ses meilleurs performances à l'OM, notamment grâce à son implication défensive pour museler Nuno Mendes. Et afin que l'ailier britannique atteigne cette exigence, Roberto De Zerbi lui a montré des vidéos de Raphinha, transformé ces dernières saisons au FC Barcelone.
De Zerbi veut faire de Greenwood son Raphinha
« Je lui ai montré des images de Raphinha. Il a fait un très gros match lundi, il a même fait une course en deuxième mi-temps en obtenant une faute. Il faut le faire à tous les matchs, pas seulement un sur cinq. Quand il court, tout le monde le suit », révèle le technicien italien en conférence de presse.
«Je lui ai montré des images de Raphinha»
Et ce n'est pas la première fois que Roberto De Zerbi évoque cette comparaison. Avant le Classique contre le PSG, il affichait déjà sa volonté de voir Mason Greenwood s'impliquer plus pour le collectif : « Je m'attends de sa part qu'il devienne un joueur total, comme les plus grands joueurs en Europe. Hier j'ai vu un peu de Newcastle-Barcelone, j'ai vu Raphinha qui pressait tout le monde les 20 dernières minutes, avec une détermination incroyable. Je vois aussi Mbappé à Madrid, Dembélé aussi. Moi je voudrais l'aider. J'aimerais qu'il devienne un joueur complet, un joueur d'équipe. C'est mon travail, ce n'est pas seulement un travail individuel. Le collectif, tu l'améliores en améliorant les individualités ».