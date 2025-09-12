Signature à l’OM - Rabiot : Le gros coup annoncé par Benatia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par l’Inter Milan, Benjamin Pavard a fait ses débuts avec l’Olympique de Marseille lors de la réception de Lorient ce vendredi. Son arrivée, fruit d’un long travail de négociations, a été facilitée par ses envies personnelles mais aussi par son lien avec Adrien Rabiot. Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, a raconté les coulisses de cette opération.

L’arrivée de Benjamin Pavard à l'OM a constitué l’un des grands coups du mercato phocéen. Prêté par l’Inter Milan, le champion du monde 2018 est arrivé dans les dernières heures du mois d'août. Comme indiqué par Medhi Benatia, le recrutement d'un défenseur avait été érigé en priorité.

Le bilan de Benatia « On avait vraiment envie de renforcer cette équipe. On avait déjà ciblé nos manques, notamment défensivement. C'était le gros point de ce mercato. C'est pourquoi on a insisté sur des profils comme Pavard, Riley, Aguerd » a lâché le directeur sportif de l'OM ce vendredi.