Signature à l’OM - Rabiot : Le gros coup annoncé par Benatia

Prêté par l’Inter Milan, Benjamin Pavard a fait ses débuts avec l’Olympique de Marseille lors de la réception de Lorient ce vendredi. Son arrivée, fruit d’un long travail de négociations, a été facilitée par ses envies personnelles mais aussi par son lien avec Adrien Rabiot. Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, a raconté les coulisses de cette opération.
L’arrivée de Benjamin Pavard à l'OM a constitué l’un des grands coups du mercato phocéen. Prêté par l’Inter Milan, le champion du monde 2018 est arrivé dans les dernières heures du mois d'août. Comme indiqué par Medhi Benatia, le recrutement d'un défenseur avait été érigé en priorité.
Le bilan de Benatia
« On avait vraiment envie de renforcer cette équipe. On avait déjà ciblé nos manques, notamment défensivement. C'était le gros point de ce mercato. C'est pourquoi on a insisté sur des profils comme Pavard, Riley, Aguerd » a lâché le directeur sportif de l'OM ce vendredi.
L'annonce de Pavard à Rabiot
Relancé sur le cas Pavard, Benatia a indiqué que le joueur avait fait part de ses envies à Adrien Rabiot avant la fin de la saison dernière. « Benj' ? J'étais en contact avec ses agents depuis avril-mai. Il avait fait passer le message comme quoi il souhaitait venir à Marseille. Il avait fait un repas courant mai-juin avec Adri. A ce moment là c'était compliqué pour nous en terme d'indemnités » a déclaré Benatia au micro de L1+.