De Zerbi : Un changement est réclamé à l’OM, c’est urgent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec un gros mercato et une préparation estivale convaincante, l'OM laissait penser que le début de saison serait plutôt réussi. Mais les difficultés ont commencé dès le premier match et le club a perdu deux de ses trois premières rencontres. Une déception qui indique que quelque chose doit changer. Jérôme Rothen met le doigt sur le capitanat de Leonardo Balerdi.

Auteur d'un début de saison délicat, l'OM doit absolument réagir après cette trêve internationale. Le club de la cité phocéenne a connu quelques mésaventures sur et en dehors du terrain. Pour Jérôme Rothen, c'est la place de capitaine qui doit être repensée car Leonardo Balerdi a été coupable de quelques erreurs. L'Argentin devra peut-être être remplacé à ce poste dans les prochaines semaines.

« Balerdi n'a rien d'un capitaine » Encore critiqué lors de cette trêve internationale avec l'Argentine pour ses erreurs défensives, Leonardo Balerdi ne rassure pas avec ce début de saison inquiétant. Le brassard de capitaine à l'OM serait peut-être une tâche un peu trop dure à porter en ce moment. « Après seulement trois journées de championnat, De Zerbi rassure déjà son capitaine, mais Balerdi n'a rien d'un capitaine. On le voit de toute façon. Ce brassard est trop lourd pour lui. Tu peux le garder dans le onze, il y a pas de soucis. Mais l’OM doit changer de capitaine, c'est une obligation » assure Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.