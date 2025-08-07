Signature à l’OM : Coup de foudre avec un Ballon d’Or !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en octobre 2000 alors qu'il affichait à cette époque un gros CV et notamment un Ballon d'Or remporté cinq ans auparavant, George Weah a laissé une excellente image à ses coéquipiers de l'époque. Stéphane Trevisan et Marcel Dib, présents à l'OM en même temps que Weah, louent les qualités humaines de l'ancien attaquant.

L'OM a officialisé mercredi le recrutement de Timothy Weah qui débarque sous la forme d'un prêt payant (1M€) avec option d'achat (14M€) en provenance de la Juventus Turin, mais 25 ans auparavant, c'est le père du piston droit qui portait le maillot du club phocéen. George Weah, Ballon d'Or en 1995 et passé notamment par le Milan AC et le PSG, débarquait en pleine saison pour aider un OM qui n'obtenait pas les résultats escomptés. Et il semble avoir fait une grosse impression dans le vestiaire pour ses qualités humaines...

Un joueur «abordable, humble» Stephane Trevisan, le gardien de l'époque à l'OM, ne tarit pas d'éloges au sujet de George Weah et évoque son coup de foudre amical avec le buteur libérien : « C'était un mec super positif, joyeux et qui communiquait beaucoup d'envie. Tu sentais qu'il avait connu des choses vraiment au-dessus mais il s'est mis dans une forme de simplicité pour amener son expérience et essayer de tirer tout le monde vers le haut. En plus, il était vraiment abordable, humble », explique-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.