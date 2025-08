Transferts - OM : Un Ballon d'Or à Marseille, «c'est un honneur»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les négociations entre l'OM et la Juventus n'ont pas été simples, mais Timothy Weah va bel et bien s'engager avec le club phocéen. Ce mardi soir, l'Américain a atterri à Marignane et il était bien accompagné. Georges Weah était aux côtés de son fils et le Ballon d'Or 1995 n'a pas caché sa joie à l'aube de ce nouveau challenge.

Malgré une arrivée tardive à Marignane, Timothy Weah a été accueilli par de nombreux supporters de l'OM ce mardi soir. Un bain de foule dont a également profité Georges Weah, père de l'international américain. Ancien joueur du PSG et de l'OM, il voit ainsi son fils marcher dans ses traces. Et forcément, pour Mister Georges, c'est une fierté immense.

« On est très content de venir à l'OM » Arrivé donc aux côtés de Timothy Weah, Georges Weah a livré quelques mots à certains fans de l'OM. Sur les réseaux sociaux, on a ainsi pu voir celui qui a été président du Libéria confier : « Ce que ça fait de voir mon fils jouer à l'OM ? C'est un grand honneur pour nous. On est très content de venir à l'OM. J'ai joué ici aussi, maintenant, il faut bien l'accompagner ».