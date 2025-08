20M€ : Voilà le prochain gros coup de l’OM ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une semaine seulement après avoir annoncé les venues d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM est lié à une autre éventuelle recrue pour son secteur offensif : Edon Zhegrova. L’attaquant latéral de 23 ans a été écarté de l’équipe professionnelle au LOSC et pourrait être vendu au rabais au vu des ambitions économiques initiales du président Olivier Létang.

Edon Zhegrova a été vu pour la dernière fois sur un terrain le 14 décembre 2024 contre l’ OM à l’Orange Vélodrome. L’attaquant latéral de 23 ans portait la tunique du LOSC et se blessait à l’aine. Il n’a plus jamais arborer les couleurs des Dogues depuis en raison de sa longue blessure qui l’a éloigné des pelouses jusqu’à la fin de la saison dernière. Son absence des matchs de préparation du club lillois est due à une tout autre raison que sa forme physique.

Le LOSC isole Zhegrova, l’OM a le champ libre ?

Comme L’Équipe le stipule, Zhegrova n’a pas pris part aux rencontres amicales du LOSC face à La Gantoise, Amiens, Côme et le Borussia Dortmund sous décision du club. Le Kosovar est écarté du groupe professionnel et du vestiaire et a été privé du stage de préparation en Allemagne. Au placard dans le nord de la France, Edon Zhegrova aurait fait l’objet de discussions entre l’OM et son entourage selon le quotidien sportif, attendant une porte de sortie. Cependant, il se pourrait que ce ne soit pas le Napoli bien que le club transalpin revienne souvent dans les médias.