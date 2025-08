PSG - Transfert à 45M€ : Grosse annonce dans la presse italienne !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour au PSG après un passage relativement convaincant en prêt du côté de la Juventus Turin, Randal Kolo Muani est toujours ardemment courtisé par le club bianconero. Et la presse italienne fait état d'une nouvelle offre de prêt assorti d'une option d'achat quasi-obligatoire, pour un total de 45M€, qui pourrait bien acter son départ du PSG.

Randal Kolo Muani (26 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? L'attaquant de l'équipe de France sort d'une expérience de six mois en prêt du côté de la Juventus Turin, et l'écurie italienne cherche à boucler son retour cet été. La direction du PSG semble avoir fixé un montant avoisinant les 50M€ pour envisager un départ de Kolo Muani, et ce dossier pourrait connaitre une avancée décisive dans les prochains jours.