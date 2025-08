Un Ballon d'Or prend peur et annule son transfert à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l'OM a réussi à boucler le transfert de Timothy Weah. 25 ans après son père, l'international américain portera donc les couleurs phocéennes. En effet, en novembre 2000, George Weah signe à l'OM. Un transfert qui aurait pu se faire bien plus tôt mais le Ballon d'Or 1995 avait finalement annulé au dernier moment sa signature à Marseille.

Il y a un peu moins de 25 ans, en novembre 2000, l'OM prenait tout le monde de court en s'attachant les services de Georges Weah, Ballon d'or 1995 et grand nom du football dans les années 1990. C'est donc un énorme coup réalisé par le club phocéen qui connaît pourtant un début de saison très compliqué. Une signature bouclée par le directeur sportif de l'époque, un certain Marcel Dib, qui raconte toutefois que l'ancien buteur du PSG aurait pu débarquer encore plus tôt, dès le mois de janvier de la même année. Mais la situation à Marseille et le conflit avec les supporters à la Commanderie ont poussé Georges Weah à faire machine arrière.

George Weah annule son transfert à l'OM ! « C'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit : ''Je sais que vous cherchez un attaquant. Comme la première fois je devais signer et que ça s'est mal passé, je viens.'' Il se sentait un peu redevable. Un an plus tôt (janvier 2000), il m'avait donné sa parole pour venir de l'AC Milan, mais au dernier moment il avait rejoint Chelsea. Les résultats étaient mauvais et quelques supporters étaient montés à la Commanderie. Alors, il avait fait marche arrière », révèle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.