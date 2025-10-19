Scandale à l'OM, il explose en direct !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Roberto De Zerbi s'est imposé largement face au Havre (6-2), notamment grâce à l'expulsion de Gautier Lloris. Interrogé après la défaite de son équipe, Didier Digard a craqué. Le coach du HAC estimant que la double peine infligée à son défenseur est scandaleuse.

Pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, l'OM a reçu Le Havre au Vélodrome ce samedi soir. Mené 1-0 à la 24ème minute de jeu, le club emmené par Roberto De Zerbi a égalisé à la 35ème. Auteur d'une faute de main, Gautier Lloris a vu l'arbitre de la rencontre l'expulser et accorder un penalty à l'OM. Alors que son défenseur était en dehors de la surface au moment des faits, Didier Digard s'est emporté au micro de Ligue 1+ après la victoire marseillaise (6-2).

«Mon équipe est pénalisée par des erreurs grotesques» « Je n’ai plus envie d’en parler, je me suis assez fatigué avec les arbitres. Rien ne change. On est un petit club et on continue à être arbitrés comme un petit club. Si je comprends la décision en voyant les images ? Non, personne ne comprend, après on va me sortir des angles qui arrangent, c’est tout. Ils vont nous sortir un angle plus loin, ils font ce qu’ils veulent avec la ligne des ralentis, la vérité, elle est là et c’est tout. On sait comment ça fonctionne de toute façon. Moi, ce qui me dérange, c’est que mon équipe est pénalisée par des erreurs aussi grotesques », a pesté Didier Digard, avant d'en remettre une couche.