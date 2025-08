Samir Nasri : «On va se prendre la tête», la grande explication à l’OM

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri est revenu sur sa complicité avec Djibril Cissé, l’attaquant phare du club à cette époque. Si les deux joueurs ont souvent fait preuve d’une belle complémentarité sur le terrain, leur relation a été parsemée de quelques explications de texte dans l'intimité du vestiaire phocéen.

Le coup de pression de Nasri

« Je lui disais : ‘Je t’aime bien. On s’entend bien. Ne râles pas sur moi parce que sinon on va se prendre la tête. Si je ne te la mets pas, tu ne râles pas. Tu viens mais tu ne cries pas’. Mais lui, c’est des gestes, il y a les alentours et il y a tout le monde qui voit ça et ce n’est pas très bon. On sait comment ça se passe dans la presse, on peut se dire qu’il y a des tensions au sein du club. Alors que ce n’est pas ça du tout. Je lui dis : ‘Ne t’inquiète pas, tu vas les mettre au fond’, je vais t’en donner des ballons mais ne me cries pas dessus » a déclaré l’actuel consultant sur Canal +.