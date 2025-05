«Il m’attrape» : L’explication avec Samir Nasri à l’OM !

Après 2 ans en Angleterre, à Liverpool, Djibril Cissé a retrouvé en 2006 la Ligue 1 en débarquant du côté de l’OM. Sur la Canebière, il s’est alors notamment lié d’amitié avec Samir Nasri. Et entre les deux, la rencontre a été particulière. En effet, une vive explication a visiblement eu lieu, le minot marseillais ne manquant pas d’avertir son nouveau coéquipier.

« Ne me râle pas dessus »

« Pour montrer le caractère de Samir, moi j’arrive en tant que gagnant de la Ligue des Champions, avec une image. Premier entraînement, il m’attrape et me dit : « J’ai regardé, je te connais un peu, je vois que tu râles beaucoup. Par contre, ne me râle pas dessus, sinon ça va pas le faire. Les ballons, je vais te les mettre, tu vas marquer, mais par contre, ne me râle pas dessus » », a ainsi fait savoir Djibril Cissé.