Samir Nasri, le contrat qui le rend dingue

Samir Nasri est la tête d'affiche de l'équipe consultante de Canal+ dans le domaine du foot. En fin de contrat, l'ancien minot marseillais a prolongé son engagement avec la chaîne cryptée qui lui offrira plus d'exposition. Le directeur du service des sports a d'ailleurs déclaré sa flamme et celle de la chaîne à Nasri.

«On est tellement attaché à lui qu'on a produit un documentaire Rebelle (...) qui raconte sa trajectoire»

Même son de cloche pour Canal+. Son directeur du service des sports, à savoir Thomas Sénécal, a justifié cet engagement avec Samir Nasri dans les colonnes du quotidien sportif. « On est ravis de compter sur Samir Nasri qui a resigné pour quatre ans. Il est l'archétype du consultant moderne, expert et espiègle aussi. C'est une voix qui porte, et il a l'oeil partout. Même sur le plateau. Et il a la vivacité d'esprit, le sens de la formule, de l'humour et un sourire communicatif. Et on est tellement attaché à lui qu'on a produit un documentaire Rebelle, qu'on diffusera le 31 août en prime-time sur Canal, qui raconte sa trajectoire hors norme avec des témoignages inédits, notamment familiaux ».