Daniel Riolo : Le manque de respect dénoncé par Laure Boulleau !

Il y a quelques années de cela, Daniel Riolo avait fait polémique à l'antenne en tenant des propos déplacés à l’encontre du football féminin. Alors que le journaliste de RMC n’a pas été le seul à avoir de telles paroles, Laure Boulleau a souhaité répondre à ces avis qui ont fait énormément de bruit.

Actuellement se déroule l’Euro féminin de football. Alors que cette compétition permet de donner une plus grande exposition aux joueuses, les polémiques sont encore et toujours présentes. On a notamment pu le voir avec la déprogrammation du match entre la France et les Pays-Bas par TF1 pour diffuser PSG-Chelsea. Il y a quelques années de cela, c’est Daniel Riolo qui s’était retrouvé dans la tourmente pour avoir répondu à un journaliste de RMC qui donnait différents résultats de foot féminin, lâchant : « Anthony, je propose et je vais militer pour que tu aies une prime particulière pour suivre ces purges de foot féminin ».