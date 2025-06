Samir Nasri : Le raté historique de l’OM, il balance

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Samir Nasri a tout connu à Marseille. Que ce soit le centre de formation de l’OM pendant son enfance et adolescence jusqu’à ses premiers pas avec l’équipe première. Toutefois, malgré le succès de sa formation et l’exemple qu’il aurait pu être, Nasri n’a pas engendré d’autres pépites de son envergure par la suite. Une erreur à mettre à l’actif de la direction pour Pierre Ménès.

«Nasri aurait dû être un porte-drapeau, un symbole pour la formation de l’OM»

L’ancien chroniqueur de Canal+ a regretté sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot que l’Olympique de Marseille ne se soit pas servi du cas Nasri à bon escient. Ce qui a engendré un exode permanent de la jeunesse marseillaise. « Ils n’ont jamais capitalisé sur l’immense réussite d’un joueur comme Samir Nasri. Il aurait dû être un porte-drapeau, un symbole pour la formation de l’OM. Ca aurait dû permettre au club d’inciter plus de jeunes à venir à l’OM. Or, je pense que dans la région, il y a beaucoup de très bons jeunes qui vont préférer aller à Monaco, à Nice voire même à Montpellier parce qu’ils auront plus la paix qu’à Marseille où même jouer avec les jeunes de l’OM, tu as déjà quand même une forme de pression ».