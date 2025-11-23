Ronaldo à l’OM : La révélation à la télévision !

Dans un entretien accordé à Ligue 1+, Mason Greenwood s’est confié sur son dribble préféré : le passement de jambe. L’attaquant de l’OM a alors révélé s’être beaucoup inspiré d’un joueur en particulier pour perfectionner ce geste, l’ancien international brésilien Ronaldo, dont il a regardé énormément de vidéos quand il était plus jeune.
Arrivé à l’OM à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a donné sa première interview depuis qu’il est en France, diffusée ce week-end. C’est à Ligue 1+ que l’ailier âgé de 24 ans a accepté de se confier, dans un entretien avec le journaliste Smaïl Bouabdellah, revenant notamment sur son dribble favori, le passement de jambe.
Greenwood inspiré par R9
« Mon dribble préféré ? Le passement de jambe », a confié Mason Greenwood, qui s'est inspiré d'un des meilleurs en la matière. Un dribble que Ronaldo maitrisait à la perfection et le joueur de l’OM a indiqué avoir beaucoup observé l’ancien international brésilien quand il était plus jeune pour perfectionner ce geste technique.
« Je l’ai beaucoup regardé quand j’étais plus jeune »
« Comme Ronaldo Fenômeno ? Oui. Je l’ai beaucoup regardé quand j’étais plus jeune. Il le faisait souvent sur les gardiens de buts, ce qui est assez fou d’ailleurs », a ajouté Mason Greenwood.