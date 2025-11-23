Ronaldo à l’OM : La révélation à la télévision !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à Ligue 1+, Mason Greenwood s’est confié sur son dribble préféré : le passement de jambe. L’attaquant de l’OM a alors révélé s’être beaucoup inspiré d’un joueur en particulier pour perfectionner ce geste, l’ancien international brésilien Ronaldo, dont il a regardé énormément de vidéos quand il était plus jeune.

Arrivé à l’OM à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a donné sa première interview depuis qu’il est en France, diffusée ce week-end. C’est à Ligue 1+ que l’ailier âgé de 24 ans a accepté de se confier, dans un entretien avec le journaliste Smaïl Bouabdellah, revenant notamment sur son dribble favori, le passement de jambe.

Greenwood inspiré par R9 « Mon dribble préféré ? Le passement de jambe », a confié Mason Greenwood, qui s'est inspiré d'un des meilleurs en la matière. Un dribble que Ronaldo maitrisait à la perfection et le joueur de l’OM a indiqué avoir beaucoup observé l’ancien international brésilien quand il était plus jeune pour perfectionner ce geste technique.