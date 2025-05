Riolo annonce «une folie», l'OM a eu chaud !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Toutefois, le club phocéen a eu très chaud sur la pelouse du Havre. Alors que le HAC avait égalisé à la 66ème minute de jeu, Daniel Riolo a pointé du doigt les failles du club marseillais.

Pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Havre. En cas de victoire, le club phocéen pouvait valider sa place pour la prochaine Ligue des Champions. Si l'OM a ouvert le score à la 56ème minute de jeu, par l'intermédiaire d'Amine Gouiri, Le Havre a égalisé dix minutes plus tard grâce à Issa Soumaré. Ce qui a inquiété Daniel Riolo.

«L'OM a totalement perdu le contrôle»

« Rien que le but du Havre, le geste défensif, la façon dont ça se passe... Une telle fébrilité. Et puis, sur la post-interruption, on avait pas l'impression que c'était une équipe qui gérait tranquillement et qui pouvait mettre dès ce soir (samedi) la place en Ligue des champions à l'abri contre une équipe qui joue le maintien. C'est devenu une folie, et l'OM a totalement perdu le contrôle de cette rencontre, je regarde et je ne comprends pas le fil conducteur de ce match des Marseillais », a pesté Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot après l'égalisation du HAC face à l'OM.

L'OM va jouer la Ligue des Champions 2025-2026

Heureusement pour l'OM de Roberto De Zerbi, il a trouvé les ressources nécessaires pour battre Le Havre au stade Océane. En effet, Mason Greenwood a redonné l'avantage au club marseillais à la 85ème minute de jeu, avant qu'Amine Gouiri ne signe un doublé dans les ultimes instants de la partie (90+9'). Grâce à cette victoire, l'OM, deuxième de Ligue 1 avec 62 points en 33 journées, disputera la Ligue des Champions 2025-2026.