Il signe à l’OM et réalise son rêve !

La rédaction

Arrivé en janvier, Amine Gouiri a rapidement conquis le Vélodrome. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, l’international algérien a été l’un des grands artisans de la qualification de l’OM en Ligue des champions. Samedi soir, il a confié toute son émotion à l’idée de disputer cette compétition avec Marseille.

Amine Gouiri est arrivé cet hiver à l’OM et a mis tout le monde d’accord. En treize rencontres sous le maillot phocéen, l’international algérien cumule 10 buts et 3 passes décisives, de quoi faire taire les critiques sur son prix (22 M€) ou sur son positionnement. Auteur d’un doublé ce samedi soir, il a, en partie, permis à l’OM de se qualifier pour la Ligue des champions en s’imposant 3-1 face au Havre. L’OM est désormais deuxième du championnat, à une journée de la fin, devant l’AS Monaco.

«C’est le rêve de tout le monde !»

Interrogé en zone mixte, le buteur de l’OM explique que jouer la Ligue des champions est un rêve… surtout à Marseille !

«Bah, la Ligue des champions, c’est le rêve de tout le monde ! Surtout à Marseille, on est les seuls à avoir gagné la Ligue des champions. Et surtout avec le Stade Vélodrome, parce que jouer une compétition comme ça dans un Stade Vélodrome, c’est quelque chose d’exceptionnel. Et nous, en tant que joueurs, on veut la jouer, surtout à l’OM», raconte Amine Gouiri dans des propos rapportés par Le Phocéen.

L’OM doit encore gagner

Mais la saison de l’OM n’est pas encore terminée. Il reste un dernier match à disputer, au Stade Vélodrome, face à Rennes. Une victoire permettrait à l’OM de finir deuxième du championnat, devant Monaco. Les Monégasques, également qualifiés en Ligue des champions, se déplaceront à Lens pour tenter de ravir la place de dauphin aux hommes de Roberto De Zerbi. Les dirigeants de l’OM peuvent enfin souffler en cette fin de saison : l’objectif est rempli !