OM : Le gros craquage de De Zerbi !

La rédaction

L’OM s’est imposé face au Havre (3-1) et a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Un succès capital célébré avec ferveur par les joueurs, les supporters et Roberto De Zerbi, dont l’euphorie a marqué les esprits, entre sprint vers le parcage et fumigène allumé à son retour à Marseille.

L’OM affrontait Le Havre, ce samedi, dans un match décisif pour la qualification en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 3-1, au bout du suspense, et profitent des faux pas de tous leurs concurrents directs (sauf Monaco) pour valider leur ticket pour la C1.

L’OM valide sa qualification

Une qualification qui a été largement célébrée par l’OM, lorsque Amine Gouiri, encore buteur face au HAC (à deux reprises), a inscrit le but du 3-1, enterrant définitivement les espoirs havrais. Une réalisation qui a fait ressortir l’ultra qui sommeille en Roberto De Zerbi, lequel a sprinté vers le parcage marseillais, s’accrochant au filet pour célébrer avec les supporters de l'OM.

De Zerbi craque un fumigène

La fête s’est prolongée jusque tard dans la nuit. À leur arrivée à Marseille, les joueurs ont été accueillis par de nombreux supporters. Le coach italien en a alors profité pour craquer un fumigène en leur compagnie. Une belle célébration pour l’OM, qui retrouve la plus grande des compétitions européennes.