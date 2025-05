Paris, Marseille… Zidane a fait son choix !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Considéré par beaucoup en France comme une idole, Zinédine Zidane ne pouvait manquer les Jeux Olympiques de Paris. Les spectateurs espéraient l'apercevoir à Marseille au moment de l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire le 8 mai. Mais le champion du monde 1998 avait déjà décidé d'apparaître lors de la cérémonie d'ouverture.

Le 26 juillet dernier, Paris était touché par une fièvre olympique. La cérémonie d’ouverture avait plongé la ville lumière dans une incroyable euphorie. Plusieurs stars s‘étaient regroupées dans la capitale pour lancer les Jeux Olympiques. Désiré depuis plusieurs semaines, Zinédine Zidane avait remis la flamme à Rafael Nadal, vainqueur à quatorze reprises de Roland-Garros. Mais beaucoup de Marseillais espéraient le croiser sur le Vieux-Port au moment de l’arrivée de la flamme olympique sur le territoire le 8 mai.

Zidane s'était rendu à Paris plutôt qu'à Marseille

Comme indiqué par Thierry Reboul, Zidane avait déjà donné son accord pour participer au lancement des JO. Alors les organisateurs ont donc décidé que ce serait Jul qui allumerait le chaudron olympique à Marseille. « L’arrivée de la flamme a été le déclencheur de quelque chose. Elle a fait basculer la France du pessimisme à l’optimisme et créé un phénomène d’envie pour ces Jeux. Nous étions trois lorsqu’on a décidé que ce serait Jul : Tony Estanguet, son directeur délégué Michaël Aloïsio et moi-même. On savait déjà que Zidane, c’était pour le coup d’après. Jul était la personnalité la plus incontournable de Marseille, qu’on l’aime ou non. Il nous a permis d’ouvrir les Jeux vers la jeunesse » a-t-il confié à La Provence.

Le choix Jul est assumé

Un an après, le responsable des cérémonies des JO ne regrette pas sa décision. « Au moment où la foule a reconnu Jul, je me souviens très bien de la vague d’exclamations que ça a soulevée chez les dizaines de milliers de personnes présentes. On n’a pas fait le choix de la facilité, mais que la preuve que c’était la bonne idée, c’est qu’on en reparle un an plus tard. Surtout quand on voit ce qu’il vient de faire au Stade de France. Il est toujours au top » a déclaré Reboul.