Zidane : La déclaration d'amour... de Mbappé !

Avant que Didier Deschamps amène l'équipe de France à sa deuxième étoile mondiale en 2018 avec notamment Kylian Mbappé en ses rangs, la génération France 98 a fait rêver tout un pays et une génération 20 ans plus tôt. Et il se trouve que Mbappé a lui aussi été inspiré par la bande de Zinedine Zidane à qui il a rendu hommage.

Depuis de longues années désormais, Kylian Mbappé est l'égérie de Nike. Dans le cadre d'une campagne de promotion de sa nouvelle chaussure signature Mercurial du géant américain, la star du Real Madrid s'est confiée à Versus.

Kylian Mbappé, enfant de France 98

L'occasion pour Kylian Mbappé de répondre aux questions d'Alec Wolff Reed et notamment sur ses inspirations dans son domaine : le football. Né en décembre 1998, quelques mois après le premier sacre de l'équipe de France en Coupe du monde avec Thierry Henry et Zinedine Zidane, Mbappé a forcément grandi en idolâtrant les deux champions du monde.

Mbappé déclare sa flamme à Henry... et Zidane !

« Thierry Henry est un grand exemple, non seulement pour moi, mais aussi pour de nombreux joueurs français. En lui, nous pouvions voir ce que nous pouvions devenir. Je sais qu'en Angleterre, il a une grande réputation, et à côté de lui, Zinedine Zidane et quelques autres ont été des personnes que nous avons suivies ». a affirmé Kylian Mbappé pendant son entrevue avec Versus.