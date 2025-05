Zinedine Zidane attendu à Paris, la surprise de dernière minute

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le suspense était à son comble lors de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors que le nom de Zinedine Zidane était évoqué pour être le dernier porteur de la flamme olympique, ce sont finalement Marie-José Pérec et Teddy Riner, deux légendes du sport français, qui ont participé à ce moment historique. Un moment très spécial pour l’ancienne championne d’athlétisme.

Le secret avait été bien gardé. Le 26 juillet dernier, deux grands champions français avaient été choisis comme dernier relayeurs de la flamme olympique pour lancer les JO de Paris 2024 : Teddy Riner, détenteur de trois médailles d'or en judo à ce moment-là avant de briller de nouveau quelques jours plus tard, et Marie-José Pérec, triple championne olympique d'athlétisme. Une grande surprise pour cette dernière, qui s’attendait à voir une autre légende du sport débarquer.

« Je n'ai même pas eu le réflexe de lui demander qui serait l'homme avec moi »

Alors que beaucoup espérait la voir allumer la flamme olympique aux Tuileries, Marie-José Pérec fut informé le matin même par Tony Estanguet de son rôle historique à la fin de la cérémonie d’ouverture. « J'étais tellement en pleurs que je n'ai même pas eu le réflexe de lui demander qui serait l'homme avec moi », a-t-elle raconté ce lundi aux abonnés de L'Équipe, dévoilant qu’elle était persuadée ce jour-là de former un duo avec Zinedine Zidane.

« Je me suis dit : "Mais il est où Zidane ?" »

« Teddy (Riner) était sur la Seine, moi j'étais en tribune avec le président Macron, et je me disais que Zidane allait donc être à la fois au début et à la fin de la cérémonie », poursuit Marie-José Pérec, qui comprendra un peu plus tard, lorsque les derniers porteurs de flamme sont rassemblés au Louvre, que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France de football ne sera pas à ses côtés : « Je me suis dit : "Mais il est où ?" Les autres me disaient : "Alors c'est toi Marie-Jo !" Mais je n'avais toujours pas le droit de le dire. Un cauchemar ! » Teddy Riner finira par débarquer pour un moment historique que la championne n’est pas près d’oublier : « Cette journée a été aussi longue que celle d'une finale olympique. »