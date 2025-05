Greenwood - OM : Le départ à l’étranger est validé !

La rédaction

Après une victoire décisive contre Le Havre (3-1), l’OM a assuré sa place en Ligue des champions. Un retour en forme attribué en partie au stage en Italie. Mason Greenwood s’est exprimé sur l’impact du «ritiro» à Rome, qui a renforcé les liens dans le vestiaire marseillais, à point nommé pour cette fin de saison.

L’OM affrontait Le Havre ce samedi soir, et pour assurer sa qualification en Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi devaient s’imposer. Mission accomplie avec une victoire 3-1, la troisième en quatre matchs pour l’OM, qui retrouve des couleurs au meilleur moment de la saison. Mais cette bonne période olympienne n’est pas due au hasard.

«Je pense que ça nous a tous rapprochés»

Mason Greenwood, présent en zone mixte, a validé le départ à Rome et a expliqué au micro du Phocéen que ce ritiro a été bénéfique pour tout le monde à l’OM :

«Je pense que ça nous a tous rapprochés. Passer tous ces jours ensemble, être comme une famille, c’est la chose la plus importante. Et le montrer sur le terrain aussi. Et obtenir des résultats. Pour les gens de Marseille et pour l'équipe, c’est ce qui compte le plus.»

Un OM retrouvé

Si l’OM n’est pas parti en Italie la semaine dernière, les deux derniers matchs préparés de l’autre côté des Alpes ont été des succès, et l’effectif en est sorti plus soudé que jamais. Roberto De Zerbi dispose désormais d’un groupe en parfait état pour bien préparer la saison prochaine — et surtout la Ligue des champions.