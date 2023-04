Révolution totale, l’OM exulte en interne

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM à l’été 2020, Pablo Longoria en est le président depuis février 2021. Le dirigeant espagnol a changé beaucoup de choses et il a dévoilé toutes ses réussites depuis ses débuts à la présidence. Longoria reconnaît malgré tout qu’il n’en est même pas à la moitié du projet.

En 2021, l’OM vit une situation sportive catastrophique et décide de tout changer. André Villas-Boas démissionne, Jacques-Henri Eyraud est poussé vers la sortie et Pablo Longoria directement promu au poste de président. Un changement brutal pour le directeur sportif espagnol qui a rapidement fait l’unanimité auprès des supporters marseillais. Depuis, l’OM va beaucoup mieux et cela se ressent sur les résultats.

Pablo Longoria a tout changé

Président à seulement 35 ans, Pablo Longoria a instauré sa vision du football. Jorge Sampaoli d’abord, Igor Tudor ensuite sans compter les changements en interne. L’été dernier, c’est Javier Ribalta qui est arrivé à l’OM pour épauler le président. Interrogé sur les réussites du club olympien depuis sa prise de fonction à la présidence, Pablo Longoria a dévoilé plusieurs motifs de satisfaction.

«On est à 20 ou 30 % de ce que je veux faire de l’OM»