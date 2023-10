Révolution à l'OM, une victime identifiée

Thibault Morlain

Cet été, ça a changé sur le banc de l'OM. En effet, Igor Tudor a décidé de claquer la porte et pour le remplacer, Pablo Longoria est allé chercher Marcelino. Un changement d'entraîneur qui a également impliqué un changement de système. Après avoir évolué à 3 centraux, l'OM est repassé à un schéma plus traditionnel avec 4 défenseurs. De quoi chambouler les habitudes de tout le monde. Et expliquer les problèmes de Chancel Mbemba ?

Recruté par l'OM à l'été 2022, Chancel Mbemba, arrivé libre du FC Porto, s'est immédiatement imposé comme le patron de la défense du club phocéen. Sous les ordres d'Igor Tudor, le Congolais a été impressionnant, se montrant infranchissable en défense, tout en apportant un véritable plus quand il se projetait vers l'avant. Mais voilà qu'avec le retour d'un système à 4 défenseurs, Mbemba semble accuser le coup depuis le début de la saison. Sous les ordres de Marcelino et désormais de Gattuso, le Congolais doit revoir toutes ses habitudes à l'OM.

« Maintenant, on lui demande d'être beaucoup plus sage »

D'une saison à l'autre, le visage de Chancel Mbemba a bien changé à l'OM. Mais pour Edouard Cissé, cette révolution au sein du club phocéen avec le changement de système expliquerait la baisse de régime du défenseur central. Pour La Provence , il a expliqué à propos de Mbemba : « Toutes ses habitudes ont bouleversées cet été. Avant, il était dans une défense à trois avec marquage individuel. Il chassait l'adversaire et attaquait avec talent. Maintenant, on lui demande d'être beaucoup plus sage et concentré ».

« Le collectif et lui manquent totalement de confiance »