OM : Cette statistique qui va plaire à Gattuso

Axel Cornic

Défait par l’AS Monaco lors de son premier match en Ligue 1 (3-2), Gennaro Gattuso va avoir la chance de se rattraper ce jeudi, avec sa première apparition européenne sur le banc de l’Olympique de Marseille. En face, il retrouvera un homme qu’il a souvent affronté depuis le début de sa carrière de footballeur.

Footballeur connu et reconnu, Gennaro Gattuso rencontre un peu plus de difficultés depuis qu’il est devenu entraîneur. Il a enchaîne les expériences dans des clubs modestes, du FC Sion à Pisa en passant par le Palermo et quand il a pu prendre en main des grands clubs, il n’est jamais resté très longtemps. A l’OM, l’Italien pourrait pourtant enfin se lancer…

Ligue des champions : Incroyable, le RC Lens fait mieux que l'OM et le PSG https://t.co/HXn8rVjyLl pic.twitter.com/xRiPCURCJ2 — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Des retrouvailles avec De Zerbi

Et quoi de mieux que la scène européenne pour briller ? Ce jeudi, l’OM de Gattuso affronter le Brighton d’un autre entraîneur italien : Roberto De Zerbi. Les deux hommes se connaissent très bien, puisqu’ils se sont souvent affrontés dans les championnats mineurs italiens comme en Serie A, lorsque le premier dirigeait le Napoli ou l’AC Milan et le second Benevento ou encore Sassuolo.

Gattuso a l’avantage