Retour attendu à l’OM, il répond aux supporters

Hugo Chirossel

Samuel Gigot n’avait plus joué depuis le 30 septembre dernier, en raison d’une fissure à une côte, avant la rencontre face au LOSC samedi soir. Le retour du défenseur de l’OM a été salué par le public marseillais, qui l’a ovationné à sa sortie. Ce qu’il a apprécié, même si le résultat n’était pas au rendez-vous.

Une nouvelle fois auteur d’une prestation décevante, la sortie de Pierre-Emerick Aubameyang, remplacé par Vitinha, a été accompagnée d’une bronca samedi soir lors de la rencontre entre l’OM et le LOSC (0-0). Ce qui contraste avec l’accueil réservé à Samuel Gigot.

En pleine galère à l'OM, cette star reçoit un soutien https://t.co/WC0emUiRAK pic.twitter.com/LSukzn9NF6 — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Gigot ovationné pour le Stade Vélodrome

Le défenseur de l’OM a été très bon pour son retour après un mois d’absence. Samuel Gigot a souffert de crampes à 20 minutes de la fin de la rencontre et a dû céder sa place à Bamo Meïté. À sa sortie, le défenseur de 30 ans a été ovationné par les supporters marseillais présents au Stade Vélodrome.

«Le plus important reste l’équipe»