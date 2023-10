Retour attendu à l’OM, il annonce une bonne nouvelle

Hugo Chirossel

De retour après sa grave blessure au genou survenue l'année dernière, Amine Harit a repris la compétition cette saison. Si les premières semaines ont été difficiles, l’international marocain semble désormais avoir retrouvé le rythme et se rapprocher de son meilleur niveau. Il assure même qu’il n’a aucune appréhension dans les duels.

Huit mois après sa grave blessure au genou qui l’avait privé de Coupe du monde, Amine Harit a fait son retour lors de la préparation estivale avec l'OM. Il est devenu un des hommes forts de Gennaro Gattuso depuis que ce dernier a pris la place de Marcelino et assure être désormais en pleine possession de ses moyens.

«À partir du moment où tu calcules, c'est là où tu te fais mal»

Si cela peut souvent être le cas, Amine Harit n’a pas d’appréhension après sa blessure : « Non. À partir du moment où tu calcules, c'est là où tu te fais mal. Si je commence à jouer avec la peur... Soit je m'engage dans les duels à 100 %, soit je préfère laisser ma place », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à L'Équipe .

«Si tu as peur de te faire mal, tu restes chez toi»