Crise à l’OM, le vestiaire fait une annonce surprenante

Hugo Chirossel

Si la situation s’est calmée depuis, les dernières semaines ont été agitées à l’OM. La crise traversée par le club marseillais a provoqué plusieurs départs, notamment ceux de Marcelino et de Javier Ribalta. Malgré ces événements perturbateurs, Amine Harit assure que le groupe a réussi à en faire abstraction et que la crise ne s’est pas immiscée dans le vestiaire.

La réunion houleuse entre la direction et les représentants des groupes de supporters le mois dernier a changé beaucoup de choses à l’OM. À commencer par le départ de Marcelino, puis celui de Javier Ribalta, ce qui a provoqué une réorganisation de l’organigramme. S’il a déjà connu une crise lorsqu’il évoluait à Schalke 04, Amine Harit estime que celle-ci était différente.

«Notre groupe s'est mis dans une bulle»

« Non parce que là-bas il y avait vraiment une crise de résultat (il y a joué de 2017 à 2021, année de la relégation du club en D2), c'était compliqué même dans le vestiaire. Là, notre groupe s'est mis dans une bulle, on s'est dit que la seule chose qu'on avait à faire, c'est se concentrer sur nos matches. En Championnat, on est encore là, on a joué tous les gros d'un coup, on est premiers de notre poule en Ligue Europa. Après, vous aimez bien Marseille, donc il faut toujours dire que c'est la crise… », a déclaré Amine Harit.

«Dans le vestiaire, je n'ai jamais senti de crise»