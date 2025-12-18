«Rester 10 ou 15 ans» : Un grand nom s'annonce à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces deux dernières années, l'OM a construit un projet très intéressant qui a du potentiel. En effet le club ne manque pas d'ambition puisque les dirigeants veulent rivaliser avec le PSG en Ligue 1 tout en figurant bien en Ligue des champions. Le club semble avoir trouvé en plus le bon entraîneur pour réaliser ce projet sous la présidence de Pablo Longoria. Celui qui est en poste depuis 5 ans pourrait encore rester de longues années.

Club historique du championnat de France, l'OM cherche à retrouver les sommets en réussissant à décrocher un nouveau trophée. Bien installé à son poste de président du club depuis 2021, Pablo Longoria semble satisfait de tout ce que le club a construit ces dernières années et tout va dans le bon sens pour lui. Cela le conforte un peu dans sa volonté de rester encore plus longtemps au club.

« Si je pouvais rester dix ou quinze ans, je le ferais avec plaisir » Plutôt à l'aise à son poste de président malgré quelques sorties de route, Pablo Longoria s'y verrait bien créer une connexion encore plus forte avec les supporters de l'OM. « Je veux continuer à construire. Je suis très heureux ici, sincèrement. Si je pouvais rester dix ou quinze ans, je le ferais avec plaisir. L’OM est un projet de vie, et je me sens pleinement engagé pour l’avenir » a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi.